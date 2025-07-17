Самарские студенты в числе победителей тренинг-интенсива VSFI 2025

На прошлой неделе, 12 июля, прошло торжественное закрытие тренинг-интенсива VSFI 2025.
В нем приняли участие сразу тринадцать команд из разных городов России. В том числе и из Самары.
На VSFI 2025 в течение суток ребята, будущие IT-специалисты, должны были в полевых условиях развернуть и защитить инфраструктуру.
В этом году организаторы установили новый рекорд, предложив участникам соревнований максимально сложное испытание.
Подлинный шаманский бубен забрала сборная Москвы и 63-го региона под названием «APT1804».
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