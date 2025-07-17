Стала «Сладонеж»: омские депутаты разрешили переименовать остановку

Сегодня, 17 июля, на последнем пленарном заседании осенней сессии депутаты Омского городского совета приняли решение переименовать остановку «Хлебозавод» по улице 22-го Партсъезда в Центральном округе Омска. Ранее решение уже одобрил профильный комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.
Отныне остановка «Хлебозавод» будет называться «Кондитерская фабрика “Сладонеж”. Последняя и выступила с инициативой о переименовании. Как пояснили решение депутаты, новое название больше соответствует современным реалиям — хлебозавода на улице 22-го Партсъезда уже нет, а кондитерская фабрика есть.
Отметим, что остановка «Хлебозавод» пока еще существует на проспекте Маркса в Ленинском округе. Однако не исключено, что ее тоже скоро переименуют. Например, в «Граф» — на месте бывших промышленных корпусов в настоящее время построен элитный жилой дом.