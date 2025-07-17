Стала «Сладонеж»: омские депутаты разрешили переименовать остановку

Отметим, что остановка «Хлебозавод» пока еще существует на проспекте Маркса в Ленинском округе. Однако не исключено, что ее тоже скоро переименуют. Например, в «Граф» — на месте бывших промышленных корпусов в настоящее время построен элитный жилой дом.