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Стала «Сладонеж»: омские депутаты разрешили переименовать остановку

Решение о переименовании остановки «Хлебозавод» в Центральном округе приняли депутаты Омского городского совета.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 июля, на последнем пленарном заседании осенней сессии депутаты Омского городского совета приняли решение переименовать остановку «Хлебозавод» по улице 22-го Партсъезда в Центральном округе Омска. Ранее решение уже одобрил профильный комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Отныне остановка «Хлебозавод» будет называться «Кондитерская фабрика “Сладонеж”. Последняя и выступила с инициативой о переименовании. Как пояснили решение депутаты, новое название больше соответствует современным реалиям — хлебозавода на улице 22-го Партсъезда уже нет, а кондитерская фабрика есть.

Отметим, что остановка «Хлебозавод» пока еще существует на проспекте Маркса в Ленинском округе. Однако не исключено, что ее тоже скоро переименуют. Например, в «Граф» — на месте бывших промышленных корпусов в настоящее время построен элитный жилой дом.