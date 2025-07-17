Володин призвал МВД присмотреться к работе Минтруда

«Учтите все замечания депутатов. Мы представляем наших граждан. И всё то, что депутаты сейчас говорят в этой части, это обращения людей, которые задаются вопросом и не могут понять, так же, как и мы. Зачем вы берёте, формируя этот перечень, и приглашаете специалистов, тех, которые у нас есть. Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель, такие категории, как продавец? Ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать. Сегодня не знают? Так мы об этом как раз и говорим», — сказал Володин.