В Ялте умер режиссер Юрий Кара

На 71-м году жизни скончался Юрий Кара — режиссер многострадальной экранизации «Мастера и Маргариты» 1994 года и драмы «Завтра была война», а также человек, который собирался снять фильм в космосе задолго до «Вызова». «Газета.Ru» — о жизни и карьере постановщика.
Причина смерти и дата похорон.
Заслуженный деятель искусств России Юрий Кара умер в возрасте 70 лет. По информации Telegram-канала Shot, ~режиссер скончался в Ялте 16 июля — у артиста случился инфаркт, его госпитализировали в реанимацию, но спасти не смогли.~ Источник уточняет, что сейчас тело Кары готовят к транспортировке в Москву. Дата и место прощания пока не называются.
В последние годы постановщик перенес несколько инфарктов. Один из них случился в феврале этого года. Тогда он назвал произошедшее «профессиональной болезнью».
Биография Юрия Кары.
Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне — Донецк) и поначалу даже не помышлял о карьере в сфере искусств — как признавался сам режиссер, в пятом классе он добрался до «Анны Карениной», произведение ему не понравилось, и было принято решение «сосредоточиться на физике с математикой». Успехи в технических науках не заставили себя ждать: уже к выпускным классам Кара победил во многих региональных олимпиадах и легко поступил в Московский институт стали и сплавов.
«Там, в Москве, на меня и обрушилась вся эта культурная программа: концерты, галереи, театры. Меня очень все это увлекло, — говорил режиссер в интервью 59.ru. — Но по советским законам после института я должен был три года отработать по распределению, поэтому вернулся в родной Донецк и в научно-исследовательском институте написал кандидатскую диссертацию».
В 1982 году Кара, следуя новой мечте, поступил во ВГИК, где его однокурсником стал будущий автор «Каменской» Юрий Мороз, — режиссер, который спустя много лет по жуткому стечению обстоятельств уйдет из жизни всего на несколько дней раньше товарища.
Какие фильмы снял Юрий Кара.
«Завтра была война».
~Первую известность Каре принесла его дипломная работа — это был фильм «Завтра была война»~ по одноименной повести Бориса Васильева, роли в которой исполнили Сергей Никоненко, Нина Русланова и Вера Алентова. Сразу за ним последовали ленты «Воры в законе» (первый игровой проект СССР, в котором настолько подробно рассказывалось о мире ОПГ) и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», резонансная драма о советском вожде и страшных 1930-х годах.
Комедия, в которой актер должен был полететь в космос.
~Не сложилось у Кары и с другим амбициозным проектом — его собственным «Вызовом».~ Речь о комедии «Приз — полет в космос», про который подробно рассказывал в одном из своих роликов блогер BadComedian. Фильм во многом затевался ради беспрецедентной на тот момент идеи — собственно, отправить актера в космос. Стать первопроходцем должен был Владимир Стеклов, он даже прошел полноценную подготовку, но полет так и не состоялся.
«Стеклов год проходил подготовку, которая стоила немало денег. Ему уже сделали индивидуальное полетное кресло за полтора миллиона: у всех тело разное, а перегрузки настолько большие, что можно кости переломать, поэтому космонавты летят в анатомических креслах. Но так получилось, что группа продюсеров не смогла поделить лавры», — рассказывал Кара.
Лента, правда, впоследствии все же вышла — но уже с другим названием («Воры и проститутки. Приз — полет в космос»), другим человеком в режиссерском кресле, Ксенией Собчак в одной из главных ролей и без реальных космических съемок.
Нулевые оказались самым плодотворным десятилетием в карьере Кары. В эти годы он выпустил шесть проектов: боевик «Я — кукла» с Александром Домогаровым; сериал «Звезда эпохи», отсылающий к биографии актрисы Валентины Серовой; космический байопик «Королев», детектив «Репортеры» с музыкой Игоря Талькова, мюзикл «Интересные мужчины», а также вольную интерпретацию Шекспира «Гамлет. XXI век».
В последние годы Кара снимал мало, однако полностью из профессии уходить не планировал. Как пишет Mash, незадолго до смерти постановщик собирался заняться картиной «Бриг “Меркурий”, которая должна была рассказать о подвиге русского корабля в войне с Османской империей.
Был ли запрещен фильм «Мастер и Маргарита» 1994 года.
В 90-е Кара снимал ряд эпизодов «Ералаша» и занимался экранизацией Булгакова — как и многие другие фильмы по произведениям великого писателя, его «Мастер и Маргарита» стали жертвой загадочного рока. Согласно легенде, во время съемок на Патриарших прудах к съемочной группе подошел странный человек, который сказал: «Ничего у вас не получится». И оказался не то чтобы неправ: картина с суперзвездами отечественного кино (Анастасия Вертинская в роли Маргариты, Валентин Гафт в роли Воланда, Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата) все же добралась до проката, но спустя без малого 20 лет. Все это время режиссер занимался спорами с наследниками Булгакова (из-за авторских прав) и продюсерами (о хронометраже).
Личная жизнь.
Юрий Кара был женат на женщине по имени Ирина — она тоже родом из Донецка. В брак супруги вступили еще в момент, когда режиссер делал первые шаги в кино. Ирина исполняла небольшие роли в проектах своего мужа — в частности, сыграла в «Мастере и Маргарите». Пара воспитывала дочь Юлию.
Политические взгляды Юрия Кары.
Юрий Кара всегда поддерживал решения российского правительства в области международной политики. После вхождения Крыма в состав России он предлагал — на фоне введенных США санкций — полностью запретить показ американских фильмов в стране. Также Кара выступал в поддержку специальной военной операции на Украине. За это ему был запрещен въезд в Латвию.