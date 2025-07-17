В Ялте умер режиссер Юрий Кара

В 90-е Кара снимал ряд эпизодов «Ералаша» и занимался экранизацией Булгакова — как и многие другие фильмы по произведениям великого писателя, его «Мастер и Маргарита» стали жертвой загадочного рока. Согласно легенде, во время съемок на Патриарших прудах к съемочной группе подошел странный человек, который сказал: «Ничего у вас не получится». И оказался не то чтобы неправ: картина с суперзвездами отечественного кино (Анастасия Вертинская в роли Маргариты, Валентин Гафт в роли Воланда, Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата) все же добралась до проката, но спустя без малого 20 лет. Все это время режиссер занимался спорами с наследниками Булгакова (из-за авторских прав) и продюсерами (о хронометраже).