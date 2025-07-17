Где и за сколько отдыхают южноуральцы в 2025 году

«В ковидные годы люди никуда не ездили, в тренде была покупка недвижимости. Сейчас ипотека подорожала, поэтому снова переключились на отдых. К примеру, у нас за 2024 год появилось 148 новых туристов, которые ранее к нам никогда не обращались. За первое полугодие 2025-го их уже 106, это те, кто вообще впервые оформил загранпаспорта, — поделилась информацией директор туристического агентства “Трэвел. Ру” Мария Кашигина. — Любят путешествовать и активно заказывают туры женщины в возрасте от 35 до 40 лет. На первом месте у наших клиентов Турция, но это направление, которое бронируют ещё зимой на лето. На втором месте Египет, на третьем Абхазия, на четвёртом Россия, и речь не только о Краснодарском крае, но и Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве. В 2023 и 2024 году был большой спрос на туры в Дагестан. По итогам нынешнего года в топ-5 стран, которые выбирают туристы, войдет Тайланд. По нашим прогнозам, он “переплюнет” Абхазию. Кстати, сейчас хорошая альтернатива Тайланду Вьетнам.