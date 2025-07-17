Где и за сколько отдыхают южноуральцы в 2025 году

Куда едут?
Сезон отдыха в самом разгаре, впереди ещё половина лета и сентябрь — тоже вполне активный месяц для отдыха.
«Поэтому итоги подводить рано, но уже очевидно, что черноморское побережье в этом году часть туристов потеряло, — отметила заместитель генерального директора Турбюро “Спутник” Дарья Ерхова. — Это связано с экологическими вопросами, возникшими в начале года, и с некоторыми логистическими сложностями. Зато получил развитие внутренний туризм: многие южноуральцы предпочитают оставаться в регионе, отдыхать на наших реках и озерах. Продолжает расти популярность автобусных туров и сплавов. Возглавляют топ рек Ай, Юрюзань и Уфа. По-прежнему есть желающие пойти в горы, покорить Зюраткуль, Зигальгу, Таганай, Семибратку, эти маршруты востребованы круглогодично и ежегодно».
«В ковидные годы люди никуда не ездили, в тренде была покупка недвижимости. Сейчас ипотека подорожала, поэтому снова переключились на отдых. К примеру, у нас за 2024 год появилось 148 новых туристов, которые ранее к нам никогда не обращались. За первое полугодие 2025-го их уже 106, это те, кто вообще впервые оформил загранпаспорта, — поделилась информацией директор туристического агентства “Трэвел. Ру” Мария Кашигина. — Любят путешествовать и активно заказывают туры женщины в возрасте от 35 до 40 лет. На первом месте у наших клиентов Турция, но это направление, которое бронируют ещё зимой на лето. На втором месте Египет, на третьем Абхазия, на четвёртом Россия, и речь не только о Краснодарском крае, но и Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве. В 2023 и 2024 году был большой спрос на туры в Дагестан. По итогам нынешнего года в топ-5 стран, которые выбирают туристы, войдет Тайланд. По нашим прогнозам, он “переплюнет” Абхазию. Кстати, сейчас хорошая альтернатива Тайланду Вьетнам.
Сколько нужно денег?
«Но все, кто раньше охотно ездил в Сочи и Абхазию, теперь собрались за границу: людям снова хочется сервиса, который в России хромает, — подчеркнула Мария Кашигина. — Справедливости ради скажу, что на Южном Урале сервис лучше, чем в краснодарском крае. Хорошо ещё если на юге обслуживание отеля берёт на себя управляющая компания, от маленьких гостевых домов и мини-отелей хорошего сервиса ждать не всегда приходится. Часто клиенты интересуются, стоит ли ждать горящих туров. По каждому направлению свой сезон. Так, низкие цены на Турцию нужно “ловить” сразу после майских праздников, в этот период можно выбрать любой отель в любом сегменте по хорошей цене. Египет лучше рассматривать после январских праздников и в феврале. А вот август — сезон самых высоких цен, на август надеяться не стоит, и отдых в августе лучше бронировать задолго, то есть зимой».
По словам экспертов, и на заграничный отдых, и на маршруты внутри региона цены выросли примерно на 10−15% по сравнению с 2024 годом.
«Вполне ожидаемая ситуация, поскольку выросли цены на коммунальные платежи, продукты питания и налоги поднялись на 5% для всего бизнеса, — заявил член Ассоциации отельеров г. Челябинска, предприниматель Юрий Звонков. — В конечном итоге всё это закладывается в счет на проживание для гостей. Но могу сказать, что туристы весьма охотно перебираются из палаток в номера с высоким уровнем комфорта, они готовы платить. Поэтому в таких отелях хорошая загрузка. Что касается эконом-сегмента три звезды и ниже, там места на август еще есть, я проверял!».
«Когда я ищу отель для себя или для друзей, открываю карту, локацию, которая мне интересна, и начинаю заходить на сайты, обзванивать отели, — рассказывает Юрий Звонков. — В итоге цены оказываются довольно демократичными. Вопрос по средней цене сложный, потому что разбег большой — от 1,5 тыс. рублей за койко-место в хостеле до 95 тыс. в сутки за очень хороший номер Считаю бессмысленным сравнивать Южный Урал с Турцией: у нас другая локация, другая климатическая зона. В Турцию нужно ездить за одними впечатлениями, а к нам — совсем за другими».
Турист стал моложе
По данным системы Big Data, в прошлом году Челябинскую область посетили более 8,1 млн экскурсантов, среди которых 3,2 млн были настоящими туристами, а 4,9 человек в области не ночевали.
«Изменилась качественная составляющая турпотока, идущего на Южный Урал, — сообщила — генеральный директор АНО “Центр проектного развития” Инна Хваткова. — Увеличился поток из Центральной России, к нам стали чаще приезжать из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Курганской области. Изменился портрет туриста, едут теперь молодые люди, семьи с детьми. Приезжих интересуют наши прородные локации, туристические тропы, фестивали типа Ильменского, Бажовского, “Неделя Парижской моды” и прочие культурные события. Кроме природного туризма, людей интересуют промышленные экскурсии. В 2024 году 85 тыс. человек посетили промпредприятия региона, 65% из них студенты, которые побывали на крупных заводах в рамках профориентационной работы. Что касается повышения ценника на отдых, то многие гостиницы вводят дополнительные услуги, повсеместно появляются бани, сауны, термы и другие развлечения, которые иногда включаются в стоимость проживания. Но надо заметить, что в наш регион стали приезжать туристы с высоким доходом. Люди действительно хотят отдыхать с комфортом и готовы за него платить».
С этого года в Челябинской области заработало Главное управление координации развития туризма в Челябинской области. Его задача — сделать так, чтобы турпоток в регион увеличивался вне зависимости от времени года.
«В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” мы продолжаем наращивать номерной фонд, повышать качество услуг в туристической сфере и реализовывать крупные инвестпроекты, — прокомментировала начальник ведомства Анастасия Понькина. — По сравнению с 2019 годом номерной фонд в регионе вырос на 20%. Всего это около 21 тыс. номеров различных категорий — от пятизвездочных отелей до мини-отелей, на любой вкус и запрос. Открыты, новые гостиницы вблизи нацпарка “Таганай”, заповедника “Аркаим”, кемпинги на реке Ай. Излюбленные места отдыха людей — озёра Тургояк, Увильды, Кумкуль, Куяш, Касарги, Агарзи. Турпоток стабилен, за прошлое лето к нам приехало почти 560 тыс. туристов, это на 12% больше, чем в 2023 году. Этим летом прогнозируется увеличение турпотока до 600 тыс. человек. За 5 месяцев этого года туристам оказано услуг на общую сумму более 13 млрд рублей».
На обновление туристического оборудования в 2023—2024 было выделено более 300 млн руб., поддержку получили около 45 инвесторов. Открыты туристско-информационные центры в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Златоусте, Троицке. В рамках субсидий благоустроены 22 пляжа, создано 16 пунктов питания и детских спортивных зон отдыха, приобретено более 3,5 тыс единиц оборудования.
«11 июля у нас утвержден порядок по предоставлению субсидий на создание новой туристической инфраструктуры, — добавила Анастасия Понькина. — Теперь инвестор может возместить после запуска объекта до 50% затраченных средств. Поддержку можно получить на создание пляжей, национальных туристических маршрутов, покупку туристического оборудования, создание туристско-информационных центров, пунктов питания, детских площадок и кемпинг-площадок».