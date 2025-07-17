Убийцы бактерий: как правильно пить антибиотики и чем опасен их бесконтрольный прием

Нарушают работу организма: при бесконтрольном приеме антибиотиков, естественная микрофлора восстанавливается очень долго — от 4 до 6 месяцев. Вызывают привыкание: если человек применяет антибиотики не по назначению, а для лечения симптомов простуды, при возникновении реального заболевания лекарства уже не будут помогать. Затягивают болезнь: организм сам пытается найти силы для восстановления, а прием антибиотиков разрушает его естественную микрофлору не только в кишечнике, но и на слизистой верхних дыхательных путей.