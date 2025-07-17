Убийцы бактерий: как правильно пить антибиотики и чем опасен их бесконтрольный прием

В Кирове спасли пациента с нечувствительностью к антибиотикам. Эти препараты при бесконтрольном приеме могут вызвать привыкание организма и перестать действовать. Чем еще может быть опасен такой прием антибиотиков и почему от них нельзя резко отказываться, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков.
По словам врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, бесконтрольный прием антибиотиков опасен сразу по нескольким причинам. Так, они:
Нарушают работу организма: при бесконтрольном приеме антибиотиков, естественная микрофлора восстанавливается очень долго — от 4 до 6 месяцев. Вызывают привыкание: если человек применяет антибиотики не по назначению, а для лечения симптомов простуды, при возникновении реального заболевания лекарства уже не будут помогать. Затягивают болезнь: организм сам пытается найти силы для восстановления, а прием антибиотиков разрушает его естественную микрофлору не только в кишечнике, но и на слизистой верхних дыхательных путей.
— Из-за того что антибиотики всегда имеют широкий спектр воздействия, они могут повредить и здоровую микрофлору, — предупредила доктор.
Каких правил стоит придерживаться.
По словам иммунолога, существует ряд простых и важных правил, которых следует придерживаться в случае с антибиотиками.
Принимать редко.
— Эти препараты антибактериальные и работают против бактерий, а большинство симптомов, с которыми мы сталкиваемся во время болезни, не связаны с ними. Они чаще связаны с вирусами, поэтому принимать антибиотики неуместно, — объяснила Ярцева.
Зависимость от лекарств: как лечить, к какому врачу идти, что делать.
Не назначать самостоятельно.
Очень часто люди сами назначают себе антибиотики, хотя можно обойтись без них, заверила специалист:
— Главное заблуждение заключается в том, что люди пытаются избавиться посредством антибиотиков от симптомов болезни. Например, на седьмой день простуды они могут не ощутить улучшения самочувствия, и сами начинают принимать антибиотики, что часто является ошибкой.
Уточнять диагноз у специалиста.
По мнению терапевта, прием антибиотиков даже по назначению врача не всегда уместен.
— Когда специалист назначает вам антибиотики, поинтересуйтесь, что именно он предлагает лечить ими. Антибиотики не лечат симптомы заболевания, для этого существует симптоматическая терапия, — уточнила Ярцева.
Она отметила, что симптоматическая терапия — залог здоровья. Чем раньше человек начнет работать над симптомами заболевания, тем легче он перенесет его и без лечения антибиотиками.
Почему нельзя резко отказываться от антибиотиков.
По словам специалиста, резкий отказ от лечения антибиотиками может вызвать рецидив и ухудшить состояние пациента еще больше.
— Плохая бактерия, которую они не успели убить, уже научилась обходить антибиотик, поэтому ей не составит труда размножиться в организме и перестать воспринимать работу лекарства, которым вы решите долечиться потом, — пояснила врач.
Отказ от антибиотиков при лечении серьезных заболеваний может еще больше ухудшить состояние, предостерегла иммунолог. После этого придется принимать более серьезные антибиотики.
— Когда у человека есть реальная проблема — ангина, воспаление легких или гнойный синусит, — она не решится за несколько дней приема таблеток. Улучшение может быть, но полностью проблема не решится, — подчеркнула Ярцева.
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