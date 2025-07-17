Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА

«Важный шаг вперед — ребята, которые покинули школу после 9 класса и не сдали ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Сейчас без аттестата за программы начального профобучения им приходится платить. Но они чаще всего оказываются и не в школе, и без профессии. Теперь ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, смогут обучаться на программах профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда от 1 до 4. Мы даем регионам право бесплатно учить таких ребят, за счет своих бюджетов, и встраивать их в региональный рынок труда. Планируем принять этот закон в осеннюю сессию Госдумы, и тогда он начнет действовать с 1 января следующего года», — написала Абрамченко в своем Telegram-канале.