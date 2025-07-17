Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума может в осеннюю сессию принять закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.
Группа депутатов Госдумы в среду внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы.
«Важный шаг вперед — ребята, которые покинули школу после 9 класса и не сдали ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Сейчас без аттестата за программы начального профобучения им приходится платить. Но они чаще всего оказываются и не в школе, и без профессии. Теперь ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, смогут обучаться на программах профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда от 1 до 4. Мы даем регионам право бесплатно учить таких ребят, за счет своих бюджетов, и встраивать их в региональный рынок труда. Планируем принять этот закон в осеннюю сессию Госдумы, и тогда он начнет действовать с 1 января следующего года», — написала Абрамченко в своем Telegram-канале.
Парламентарий уточнила, что список профессий и учебных заведений — технических училищ и профильных лицеев определят власти субъектов РФ. Она также предложила ряд возможных вариантов профессий, которые можно включить в список: слесарь, сварщик, крановщик, бурильщик, автомеханик, швея, повар, парикмахер, кондитер, делопроизводитель.
«У ребят, освоивших программы профессиональной подготовки, остается право получить аттестат об основном общем образовании, сдав общеобразовательные предметы. Количество предметов и особенности сдачи определит Минпросвещения России. Таким образом, мы запускаем рабочий механизм, который поможет ребятам получить профессию и аттестат. Это их путевка в жизнь. Сделать начальное профобразование доступным и бесплатным поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта инициатива — еще один шаг к устранению дефицита рабочих на рынке», — добавила Абрамченко.