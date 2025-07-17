В Ростовской области начали строительство завода экструзионного пенополистирола

Корпорация «Технониколь» в 2025 году направит более 7 млрд рублей на строительство двух новых заводов в Красносулинском индустриальном парке. Речь идет о предприятиях по производству теплоизоляции из каменной ваты и экструзионного пенополистирола (XPS). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
— На площадке уже начались строительные работы. Вырыт котлован, подготовлено свайное оборудование, — прокомментировали в корпорации.
Рабочие до конца года должны создать производственные помещения и начать монтаж линий. Завершение строительства планируют в июле 2026 года. Генеральным подрядчиком по строительству завода каменной ваты стала одна из российских компаний, подрядчик для второго проекта пока выбирается.
Общая площадь промышленных зданий составит около 29 тысяч кв. метров, из которых 20 тысяч кв. метров отведут под завод каменной ваты и почти 9 тысяч кв. метров под XPS. Предприятия будут изготавливать продукцию для жилых, общественных и промышленных зданий, техническую изоляцию и материалы для огнезащиты конструкций. Предполагается открытие 198 рабочих мест.
После запуска в июле 2026 года у корпорации будет четыре действующих завода в регионе, из них два — по выпуску каменной ваты.
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