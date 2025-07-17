Строительство школы на 1550 мест вышло на финишную прямую

Сейчас активно ведётся благоустройство территории. В августе планируется уложить первый слой асфальта, после чего будет выполнено завершающее покрытие. Внутри здания продолжаются отделочные работы, включая укладку кафельной плитки, и завершается монтаж инженерных систем. Также началась поставка оборудования для пищеблока, а в учебные классы завозят парты и стулья.