Строительство школы на 1550 мест вышло на финишную прямую

В Иркутске строительство новой школы на 1550 мест на улице Ярославского выходит на финишную прямую. Готовность здания, являющегося крупнейшим образовательным учреждением в Иркутской области, уже превысила 80%. Об этом сообщают власти региона.
— Работы идут хорошими темпами, строительная готовность объекта достигла 81%. По контракту срок сдачи нового здания — в декабре 2025 года, но подрядная организация взяла на себя обязательства завершить строительно-монтажные работы уже в октябре", — отметил Александр Галкин, заместитель Председателя Правительства Иркутской области.
Сейчас активно ведётся благоустройство территории. В августе планируется уложить первый слой асфальта, после чего будет выполнено завершающее покрытие. Внутри здания продолжаются отделочные работы, включая укладку кафельной плитки, и завершается монтаж инженерных систем. Также началась поставка оборудования для пищеблока, а в учебные классы завозят парты и стулья.