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17 июля температура воды в Волге у Самары составляет около +22 градусов

В последние дни в регионе жара спала, а на смену ей пришел легкий ветерок.

В последние дни в регионе жара спала, а на смену ей пришел легкий ветерок. Поэтому водоемы в Самарской области немного охладели.

Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», 17 июля температура воды на Саратовском водохранилище опустилась чуть ниже +22 °C.

К слову, на Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура воды превысила +24 °C.

Посмотреть усреднённые данные по дням в июле за последние годы можно на картинке.

Напомним, что в Самарской области 18 июля ожидается +28 градусов, а уже 19 июля — +25 градусов.

Ранее мы писали, что в ночь на 14 июня 36-летний водитель катера «Ямаха», следовавший по протоке Воложка вблизи Рождествено, попал в аварию. В результате происшествия он погиб.