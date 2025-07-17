17 июля температура воды в Волге у Самары составляет около +22 градусов

В последние дни в регионе жара спала, а на смену ей пришел легкий ветерок. Поэтому водоемы в Самарской области немного охладели.
Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», 17 июля температура воды на Саратовском водохранилище опустилась чуть ниже +22 °C.
К слову, на Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура воды превысила +24 °C.
Посмотреть усреднённые данные по дням в июле за последние годы можно на картинке.
Напомним, что в Самарской области 18 июля ожидается +28 градусов, а уже 19 июля — +25 градусов.
Ранее мы писали, что в ночь на 14 июня 36-летний водитель катера «Ямаха», следовавший по протоке Воложка вблизи Рождествено, попал в аварию. В результате происшествия он погиб.