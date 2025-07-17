Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британцы боятся Трампа больше, чем терроризма и Китая, сообщает Politico

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Британские граждане видят в действиях президента США Дональда Трампа наибольшую угрозу национальной безопасности, терроризм и Китай — на втором и третьем местах, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на исследование компании J.L. Partners.

Источник: Reuters

Согласно результатам исследования, 33% опрошенных видят в действиях американского лидера наибольшую угрозу национальной безопасности. Тех, кто больше всего опасается терроризма и Китая, меньше: 32% и 25% соответственно.

Вместе с тем уровень недоверия британских граждан к США за последний год вырос в полтора раза, с 26% до 41%, свидетельствуют данные исследования.

«Резкие перемены произошли после бурного года в американской политике, включая возвращение в январе Дональда Трампа в Белый дом», — пишет газета.

Только 31% британцев видят в США ближайшего союзника — еще в 2024 году таких было 54%. Число респондентов, считающих ЕС основным союзником, напротив, выросло с 17% до 29%.

Опрос проводился с 27 по 29 мая компанией J.L. Partners среди 2132 британцев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше