Британцы боятся Трампа больше, чем терроризма и Китая, сообщает Politico

Согласно результатам исследования, 33% опрошенных видят в действиях американского лидера наибольшую угрозу национальной безопасности. Тех, кто больше всего опасается терроризма и Китая, меньше: 32% и 25% соответственно.
Вместе с тем уровень недоверия британских граждан к США за последний год вырос в полтора раза, с 26% до 41%, свидетельствуют данные исследования.
«Резкие перемены произошли после бурного года в американской политике, включая возвращение в январе Дональда Трампа в Белый дом», — пишет газета.
Только 31% британцев видят в США ближайшего союзника — еще в 2024 году таких было 54%. Число респондентов, считающих ЕС основным союзником, напротив, выросло с 17% до 29%.
Опрос проводился с 27 по 29 мая компанией J.L. Partners среди 2132 британцев.