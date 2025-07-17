Проживание гостей Дня города Омска обойдется бюджету почти в 600 тысяч рублей

На Госзакупках размещены итоги объявленного ранее мэрией аукциона на размещение званых гостей Дня города. Они пробудут в Омске с 31 июля по 3 августа.
Контракт будет заключен с единственным участником торгов, гостиницей «Маяк». В условиях закупки было указано, что отель должен располагаться не далее двух километров от администрации города Омска по улице Гагарина, 34.
Для гостей потребуется 22 номера: пять люксов, 14 номеров повышенной комфортности и четыре стандарта. В целом проживание гостей Дня города обйдется бюджету в 587 тысяч рублей — из-за отсутствия конкурентов контракт гостиница «Маяк» выиграла по начальной цене.