Диана Шнайдер получила удостоверение «Заслуженный мастер спорта России»

Документ теннисистка из Самарской области получила в Москве 17 июля.
21-летняя Диана Шнайдер — серебряный призер Олимпийских игр в Париже. Сейчас занимает 15-е место в мировом рейтинге WTA в одиночном разряде с 2716 очками и девятое в парном с 5325.
Недавно участвовала в Уимблдоне, но дошла только до второго круга, где уступила Диан Парри — 0:2.
В планах турнир в США — US Open. Он пройдет с 26 августа по 8 сентября. Также к нему присоединятся еще двое спортсменок из 63-го региона: Дарья Касаткина (представляет Австралию) и Анастасия Павлюченкова.
А сегодня в столице Шнайдер получила удостоверение «Заслуженный мастер спорта России». Вручил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
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