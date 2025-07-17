На Дону каждый пятый житель покупает одежду на рынках

По данным экспертов, основные покупатели товаров на вещевых рынках принадлежат поколению людей, родившихся между 1965 и 1980 гг. Они выбирают рынки из-за возможности самостоятельной проверки качества товара, примерки и торга. Согласно опросу, большинство покупателей (52%) приходят на рынок именно за одеждой, чуть меньше половины (50%) ищут аксессуары, а почти половина (41%) приобретает обувь.