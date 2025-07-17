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На Дону каждый пятый житель покупает одежду на рынках

Около 20% жителей Ростовской области приобретают одежду на вещевых рынках. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитиков МТС AdTech.

Источник: Коммерсантъ

По данным экспертов, основные покупатели товаров на вещевых рынках принадлежат поколению людей, родившихся между 1965 и 1980 гг. Они выбирают рынки из-за возможности самостоятельной проверки качества товара, примерки и торга. Согласно опросу, большинство покупателей (52%) приходят на рынок именно за одеждой, чуть меньше половины (50%) ищут аксессуары, а почти половина (41%) приобретает обувь.

Самыми популярными площадками для приобретения одежды, обуви и аксессуаров оказались маркетплейсы. Здесь совершают покупки порядка 79% респондентов, приобретающих одежду, 77% — аксессуары и 67% — обувь.

Второе место занимают сети магазинов масс-маркета, куда отправляются за покупками 12% платежеспособных потребителей. Среди них преобладают «зумеры», родившиеся после 1996 г. Одежду здесь выбирает примерно 59%, аксессуары — 54%, а обувь — 49%.

Только 2% населения Ростовской области посещают люксовые бутики и платформы вторичной продажи дизайнерских изделий.