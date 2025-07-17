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Молдову накроют грозовые дожди: Объявлен очередной «желтый код», в связи с сильными осадками и шквалистым ветром

Метеорологическое предупреждение будет действовать сегодня с 21:00 до 10:00 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

«Жёлтый код»: Молдову накроют дожди.

Метеорологическое предупреждение будет действовать сегодня с 21:00 до 10:00 18 июля.

На обширных территориях ожидаются сильные дожди с накоплением воды 15−45 л/м², местами с грозами и усилением ветра до 54−65 км/ч.

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