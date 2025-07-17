Мост в минской Серебрянке размыло после ливня

Через этот мост проходит велосипедная дорожка. Коммунальные службы Ремавтодора Ленинского района делают все возможное, чтобы быстрее восстановить мост. Пострадало и ограждение моста. Место оградили, укрепляют откос. Зеленстрой Ленинского района со своей стороны подсыплет на откосы моста грунт, засеет их травой.