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Мост в минской Серебрянке размыло после ливня

В минской Серебрянке подмыло мост после большого недавнего ливня.

Источник: Комсомольская правда

Ливень стал причиной того, что мост в микрорайоне Серебрянка в Минске надо ремонтировать, сообщили в администрации Ленинского района столицы.

Через этот мост проходит велосипедная дорожка. Коммунальные службы Ремавтодора Ленинского района делают все возможное, чтобы быстрее восстановить мост. Пострадало и ограждение моста. Место оградили, укрепляют откос. Зеленстрой Ленинского района со своей стороны подсыплет на откосы моста грунт, засеет их травой.

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