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В Челябинской области в декрет ушли почти 2000 пап

Работающий родитель или бабушки с дедушками, занятые на постоянной основе уходом за новорожденным ребенком, могут получать соответствующее пособие.

Источник: Freepik

Об этом рассказали в Отделение Соцфонда России по Челябинской области.

В настоящее время подобную выплату оформили 1954 работающих отца. В региональном отделении СФР напомнили, что пособие выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет. Размер зависит от зарплаты работающего родителя — это 40% от среднего показателя ща два предыдущих года.

«Минимальный размер пособия (с учетом районного коэффициента 1,15) — 11 619,40 рубля. Максимальный размер пособия — 68 995,48 рубля», — уточнили в ведомстве.

Для оформления пособия необходимо подать работодателю два заявления: первое — о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, второе — о предоставлении декретного отпуска. После этого уже сам работодатель должен передать данные в СФР.

После поступления документов в ведомство в течение 10 дней выносится решение о назначении пособия. Выплачивать его будут ежемесячно.