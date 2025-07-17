В Челябинской области в декрет ушли почти 2000 пап

В настоящее время подобную выплату оформили 1954 работающих отца. В региональном отделении СФР напомнили, что пособие выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет. Размер зависит от зарплаты работающего родителя — это 40% от среднего показателя ща два предыдущих года.