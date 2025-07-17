Предпринимателей, торгующих алкоголем, проверят в Иркутской области

В Приангарье планируется проведение обязательных профилактических визитов в отношении предпринимателей, занимающихся продажей алкоголя. Служба потребительского рынка и лицензирования получила поручение осуществлять проверки тех, кто с 2025 года будет торговать пивом, а также заведений общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Эти визиты направлены на обеспечение соблюдения новых требований, которые вступили в силу с 1 сентября 2024 года и 1 марта 2025 года. Об этом КП-Иркутск рассказали власти региона.