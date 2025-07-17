Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о земельных участках, которыми пользуются «спрадвеку», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Земельный вопрос был поднят 17 июля, когда глава республики принимал с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько. Так белорусский лидер обратил внимание, что в республике, в целом, существовала и существует тема земельных участков. Вопрос стоит в установке права пользования участками, которыми владеют десятилетиями.
— Установить за теми или иными организациями земельные участки, которыми они пользуются «спрадвеку», как в народе говорят, — обозначил проблему глава страны.
Главе профсоюзов Лукашенко сказал, что следует установить правоустанавливающие документы. И подчеркнул, что еще, как оказалось, порой на земельные участки цены немалые.
Здесь Сенько заметил, что некоторые общественные организации уже обращались с данным вопросом.
А президент еще напомнил, что по религиозным организациям уже принимались решения.
— Думаю, что профсоюзы как раз таки могу в этом участвовать. Я готов к обсуждению этого вопроса и других, которые у вас, возможно, возникают, — констатировал белорусский президент.
Также Александр Лукашенко назвал организацию, которая котируется выше любой партии в Беларуси.
Между тем профсоюзы сказали, что 16 тысяч человек в Беларуси работали сверхурочно.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил сверхурочный график работы на предприятиях Беларуси с главой Федерации профсоюзов.