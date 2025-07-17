Ветераны СВО получили дипломы по программе «Управление городской инфраструктурой» в МГИМО

Один из участников программы, Андрей Филатов (Рязанская область), поделился впечатлениями: «Мы не только изучали теорию, но и посещали предприятия, анализировали реальные кейсы. Особенно ценны выездные семинары — они дают практическое понимание работы. У меня уже был опыт в ЖКХ, но новые знания позволили по-другому взглянуть на процессы. Это бесценный опыт».