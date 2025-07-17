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Ветераны СВО получили дипломы по программе «Управление городской инфраструктурой» в МГИМО

17 июля в Доме приемов МИД России состоялась торжественная церемония вручения дипломов ветеранам СВО, завершившим обучение по программе дополнительного профессионального образования «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в МГИМО МИД России.

Источник: Государственный фонд «Защитники Отечества»

Программа, организованная ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества», длилась два месяца и проходила на базе Одинцовского филиала МГИМО. В ней приняли участие 19 ветеранов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.

Высокий уровень поддержки

В церемонии награждения выпускников приняли участие:

  • Сергей Лавров, Министр иностранных дел РФ,
  • Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества»,
  • Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России.

Программа включала теоретическую и практическую подготовку по ключевым направлениям:

  • государственное и муниципальное управление,
  • административно-правовые аспекты,
  • развитие территорий и цифровизация городского хозяйства.

Новые компетенции — для развития регионов

Анна Цивилева подчеркнула важность обучения ветеранов: «От развития малых территорий и отдаленных регионов зависят экономический рост и социальное благополучие. На выпускников возложена серьезная миссия — они вернутся в свои регионы, чтобы вместе с органами власти приступить к преобразованиям. Фонд “Защитники Отечества”, созданный по Указу Президента, помогает ветеранам СВО получать новые управленческие навыки, и эта программа — важный шаг в их профессиональной адаптации».

Обучение проводили 30 экспертов — действующих руководителей госорганов и отраслевых специалистов. Выпускники получили дипломы государственного образца, которые помогут им в трудоустройстве, в том числе в сфере ЖКХ и муниципального управления.

Практика и перспективы

Один из участников программы, Андрей Филатов (Рязанская область), поделился впечатлениями: «Мы не только изучали теорию, но и посещали предприятия, анализировали реальные кейсы. Особенно ценны выездные семинары — они дают практическое понимание работы. У меня уже был опыт в ЖКХ, но новые знания позволили по-другому взглянуть на процессы. Это бесценный опыт».

Для ветеранов были созданы комфортные условия: бесплатное проживание, питание, доступ к спортивному комплексу, бассейну и библиотеке. Помимо лекций, участники посещали инфраструктурные объекты Подмосковья и культурные мероприятия.

Фонд «Защитники Отечества» — поддержка на всех этапах

Обучение и трудоустройство ветеранов — одно из ключевых направлений работы фонда. За два года более 7000 защитников обратились за помощью в переобучении, 4800 из них уже прошли профессиональную подготовку.

Фонд, созданный по Указу Президента Владимира Путина, оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и их семьям:

  • медицинская и социальная реабилитация,
  • юридическая помощь,
  • адаптация жилья для инвалидов,
  • программы переквалификации.

Сегодня филиалы фонда работают во всех регионах России, обеспечивая ветеранам новые возможности для жизни и профессионального роста.

Выпускники программы «Управление городской инфраструктурой» — это не только квалифицированные специалисты, но и люди, готовые применять свои знания во благо развития страны.

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