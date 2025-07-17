Ветераны СВО получили дипломы по программе «Управление городской инфраструктурой» в МГИМО

Программа, организованная ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества», длилась два месяца и проходила на базе Одинцовского филиала МГИМО. В ней приняли участие 19 ветеранов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.
Высокий уровень поддержки
В церемонии награждения выпускников приняли участие:
- Сергей Лавров, Министр иностранных дел РФ,
- Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества»,
- Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России.
Программа включала теоретическую и практическую подготовку по ключевым направлениям:
- государственное и муниципальное управление,
- административно-правовые аспекты,
- развитие территорий и цифровизация городского хозяйства.
Новые компетенции — для развития регионов
Анна Цивилева подчеркнула важность обучения ветеранов: «От развития малых территорий и отдаленных регионов зависят экономический рост и социальное благополучие. На выпускников возложена серьезная миссия — они вернутся в свои регионы, чтобы вместе с органами власти приступить к преобразованиям. Фонд “Защитники Отечества”, созданный по Указу Президента, помогает ветеранам СВО получать новые управленческие навыки, и эта программа — важный шаг в их профессиональной адаптации».
Обучение проводили 30 экспертов — действующих руководителей госорганов и отраслевых специалистов. Выпускники получили дипломы государственного образца, которые помогут им в трудоустройстве, в том числе в сфере ЖКХ и муниципального управления.
Практика и перспективы
Один из участников программы, Андрей Филатов (Рязанская область), поделился впечатлениями: «Мы не только изучали теорию, но и посещали предприятия, анализировали реальные кейсы. Особенно ценны выездные семинары — они дают практическое понимание работы. У меня уже был опыт в ЖКХ, но новые знания позволили по-другому взглянуть на процессы. Это бесценный опыт».
Для ветеранов были созданы комфортные условия: бесплатное проживание, питание, доступ к спортивному комплексу, бассейну и библиотеке. Помимо лекций, участники посещали инфраструктурные объекты Подмосковья и культурные мероприятия.
Фонд «Защитники Отечества» — поддержка на всех этапах
Обучение и трудоустройство ветеранов — одно из ключевых направлений работы фонда. За два года более 7000 защитников обратились за помощью в переобучении, 4800 из них уже прошли профессиональную подготовку.
Фонд, созданный по Указу Президента Владимира Путина, оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и их семьям:
- медицинская и социальная реабилитация,
- юридическая помощь,
- адаптация жилья для инвалидов,
- программы переквалификации.
Сегодня филиалы фонда работают во всех регионах России, обеспечивая ветеранам новые возможности для жизни и профессионального роста.
Выпускники программы «Управление городской инфраструктурой» — это не только квалифицированные специалисты, но и люди, готовые применять свои знания во благо развития страны.