Telegram начал регистрацию российского представительства

Когда именно Telegram начал процесс согласования российского офиса, не сказано.
В июне первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин (ЕР) говорил, что несоблюдение Telegram закона о «приземлении» создает среду для фейков и манипуляций. Он обратил на это внимание в контексте нейтральности, которую транслирует мессенджер.
Закон о «приземлении» предполагает, что зарубежные IT-компании, имеющие аудиторию в России, обязаны открывать в стране свои филиалы. Официально закон называется «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ).