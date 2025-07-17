Telegram начал регистрацию российского представительства

В июне первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин (ЕР) говорил, что несоблюдение Telegram закона о «приземлении» создает среду для фейков и манипуляций. Он обратил на это внимание в контексте нейтральности, которую транслирует мессенджер.