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Telegram начал регистрацию российского представительства

Мессенджер Telegram занялся оформлением представительства в России по закону о «приземлении». Процесс находится на стадии согласования. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Источник: Reuters

Когда именно Telegram начал процесс согласования российского офиса, не сказано.

В июне первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин (ЕР) говорил, что несоблюдение Telegram закона о «приземлении» создает среду для фейков и манипуляций. Он обратил на это внимание в контексте нейтральности, которую транслирует мессенджер.

Закон о «приземлении» предполагает, что зарубежные IT-компании, имеющие аудиторию в России, обязаны открывать в стране свои филиалы. Официально закон называется «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ).