Новак поручил разработать механизм перераспределения мощности от майнинга

«Александр Новак поручил министерству энергетики доработать предложения по введению четвертой категории надежности энергопотребителей, а также в тесном взаимодействии с региональными властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму перераспределения высвобождаемой мощности при ограничении майнинговой деятельности в регионе с целью подключения социально значимых потребителей к электрическим сетям», — сказано в сообщении по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинга.