На Истринском водохранилище спасли лосей: видео

У животных не получалось выбраться с бетонной площадки у водосброса гидроэлектростанции в Поселке гидроузла имени Куйбышева. Как сообщило агентство «Москва», в операции по освобождению участвовали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Комитета лесного хозяйства Подмосковья. Спасатели отгоняли лосей к обрыву, чтобы животные скатились вниз по водосбросу, по течению доплыли на сушу и самостоятельно ушли в лес.