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На Истринском водохранилище спасли лосей: видео

Двое животных оказались в ловушке подмосковного гидроузла. Спасатели помогли лосям вернуться в лес.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

У животных не получалось выбраться с бетонной площадки у водосброса гидроэлектростанции в Поселке гидроузла имени Куйбышева. Как сообщило агентство «Москва», в операции по освобождению участвовали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Комитета лесного хозяйства Подмосковья. Спасатели отгоняли лосей к обрыву, чтобы животные скатились вниз по водосбросу, по течению доплыли на сушу и самостоятельно ушли в лес.

С одним сохатым реализовать сценарий получилось быстро. Второй лось находился в стрессе, поэтому долго сопротивлялся. Но спустя время животное тоже смыло потоками воды вниз.

Ранее во Флориде из океана спасли оленя.