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Ограничения на посещение лесов в Краснодаре продлены

В Краснодаре до 30 июля будет действовать режим ограничения нахождения людей в лесу.

Министерство природных ресурсов Кубани 9 июля выпустило соответствующий приказ.

Как рассказали в телеграм-канале краснодарской ЕДДС, на время ограничений запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, сухостоя, порубочных остатков, а также проведение работ, способных спровоцировать возгорание. При этом пешие прогулки в лесу разрешены, но гражданам настоятельно рекомендуется строго соблюдать требования пожарной безопасности.

За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы: от 40 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 60 до 90 тысяч для должностных и до 1 миллиона рублей для юрлиц, согласно статье 8.32 КоАП РФ.