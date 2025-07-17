Ограничения на посещение лесов в Краснодаре продлены

Министерство природных ресурсов Кубани 9 июля выпустило соответствующий приказ.
Как рассказали в телеграм-канале краснодарской ЕДДС, на время ограничений запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, сухостоя, порубочных остатков, а также проведение работ, способных спровоцировать возгорание. При этом пешие прогулки в лесу разрешены, но гражданам настоятельно рекомендуется строго соблюдать требования пожарной безопасности.
За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы: от 40 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 60 до 90 тысяч для должностных и до 1 миллиона рублей для юрлиц, согласно статье 8.32 КоАП РФ.