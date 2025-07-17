Петербургу выделят 15 миллиардов рублей на Большой Смоленский мост

Большой Смоленский мост соединит самые протяженные и загруженные участки набережных между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Она упростит передвижение для более чем 800 тысяч жителей и гостей Петербурга — автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и пешеходов. При движении со стороны Фрунзенского и Московского районов сократится расстояние и время движения в сторону правобережной части Невского района.