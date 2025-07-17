Петербургу выделят 15 миллиардов рублей на Большой Смоленский мост

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургу планируется выделить казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 миллиардов рублей на строительство Большого Смоленского моста, эти средства внесут существенный вклад в развитие транспортной сети Северной столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Комиссия рассмотрела заявки от субъектов Российской Федерации на участие в отборе проектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов. В том числе обсудили выделение Петербургу дополнительных средств в размере 15 миллиардов рублей на строительство Большого Смоленского моста», — говорится в сообщении.
По словам Беглова, будущий мост имеет высокую социально-экономическую, историко-культурную и научно-техническую значимость для Петербурга.
«Эти средства внесут существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Реализуется уникальный мегапроект XXI века — с сохранением гармоничного архитектурного ансамбля города. Мост обеспечит транспортное сообщение между левобережной и правобережной частями Невского района. Он даст возможность жителям города строить маршруты в объезд исторического центра Петербурга. Появится альтернативный маршрут с многоуровневыми транспортными развязками», — сказал губернатор.
Отмечается, что получены положительные заключения всех федеральных органов исполнительной власти и организаций о соответствии инфраструктурного проекта установленным требованиям.
В настоящее время строительство первого за 40 лет разводного моста через Неву идет с опережением графика. Арочные пролеты переправы будут гармонично сочетаться с историческими петербургскими разводными мостами.
Большой Смоленский мост соединит самые протяженные и загруженные участки набережных между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Она упростит передвижение для более чем 800 тысяч жителей и гостей Петербурга — автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и пешеходов. При движении со стороны Фрунзенского и Московского районов сократится расстояние и время движения в сторону правобережной части Невского района.
Беглов поблагодарил Хуснуллина за взаимодействие, помощь и возможность реализации проекта строительства Большого Смоленского моста, говорится в сообщении. -0-