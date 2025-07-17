Прикамцы увидят мультимедийную выставку Музея Победы

На экспозиции впервые будут представлены фотографии, предоставленные информационным агентством «Армия России», а также документы из фондов Музея Победы, рассказывающие о боевом пути участников Парада Победы, портреты Маршалов Советского Союза. Выставка показывает мощь страны, которая, невзирая на трудности послевоенного времени, смогла подготовить и провести парад, навсегда вошедший в историю.