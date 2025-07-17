Прикамцы увидят мультимедийную выставку Музея Победы

Завтра, 18 июля, на площадке ГКБУК «Культурно-просветительский центр» в Перми откроется выставка Музея Победы — «Парад Победителей», рассказывающая об истории первого Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Мультимедийный выставочный проект будет демонстрироваться в рамках Международного проекта «Территория Победы».
На экспозиции впервые будут представлены фотографии, предоставленные информационным агентством «Армия России», а также документы из фондов Музея Победы, рассказывающие о боевом пути участников Парада Победы, портреты Маршалов Советского Союза. Выставка показывает мощь страны, которая, невзирая на трудности послевоенного времени, смогла подготовить и провести парад, навсегда вошедший в историю.
В онлайн-выставку «Парад Победителей» вошли оцифрованные фотографии и видеозаписи исторического шествия из архива Министерства обороны. «Посетители смогут открыть для себя новые детали парада. Они увидят прославленных военачальников и героев ключевых сражений, почувствуют неподдельные эмоции бойцов», — подчеркнули в Музее Победы.
Также представлены уникальные экспонаты из личных архивов, переданные Н. Р. Малиновской — дочерью Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, и личные вещи Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, бережно хранящиеся у его внука К. В. Рокоссовского.
Все желающие смогут посетить выставку до 15 августа.