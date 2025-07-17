Президент Ирана был вынужден пересесть на такси из-за некачественного бензина

«Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания [в бензобаки] бензина, смешанного с водой, в провинции Казвин. Оставшуюся часть пути до Тебриза президент проделал на обычном такси», — приводит его слова портал NasrNews.
По словам Молави, нарушение было обнаружено 15 июля. На одной из автозаправочных станций в провинции Казвин в бензобаки автомобилей президентского кортежа был залит некачественный бензин, смешанный с водой.