Президент Ирана был вынужден пересесть на такси из-за некачественного бензина

ТЕГЕРАН, 17 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своей поездки в город Тебриз, расположенный на северо-западе страны, был вынужден проделать последнюю часть пути на обычном такси из-за того, что в бензобак его автомобиля попал некачественный бензин. Об этом сообщил специальный инспектор по делам президента Мостафа Молави.