В Перми прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигаясь по ул. Маршала Рыбалко в сторону ул. Сокольской, отреагировал на маневр другого транспортного средства, не справился с управлением и въехал в торговый павильон. Пострадавшим оказывают медпомощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.