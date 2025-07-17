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В Перми прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом

После ДТП с участием пассажирского автобуса прокуратура Кировского района Перми организовала проверку.

После ДТП с участием пассажирского автобуса прокуратура Кировского района Перми организовала проверку.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигаясь по ул. Маршала Рыбалко в сторону ул. Сокольской, отреагировал на маневр другого транспортного средства, не справился с управлением и въехал в торговый павильон. Пострадавшим оказывают медпомощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. На контроле надзорного органа также — ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.