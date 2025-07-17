Роскачество нашло в семи брендах: чем опасна кишечная палочка в сыре с плесенью

По ее словам, в норме кишечная палочка спокойно живет в кишечнике и приносит пользу организму человека. Однако, когда ее становится слишком много, то нарушается баланс микрофлоры и могут развиться различные проблемы со здоровьем. Помимо этого, кишечная палочка бывает разных видов. Если в организм попадают ее вредоносные варианты — это действительно может быть очень опасно.