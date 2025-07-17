Роскачество нашло в семи брендах: чем опасна кишечная палочка в сыре с плесенью

Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью целого ряда брендов. Кроме того, у нескольких образцов нашли ингредиенты, не указанные в составе. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, насколько опасен сыр с плесенью и кишечной палочкой, а также как выбрать качественный продукт.
Чем опасна кишечная палочка в сыре с плесенью.
Кишечная палочка встречается в продуктах питания достаточно часто. Степень ее вреда для организма зависит от того, в каком количестве она содержится, рассказала собеседница «ВМ».
— Если ее немного в сыре, то ничего страшного не произойдет, потому что человек сразу не отравится. Но организм все равно будет с ней пытаться справиться, и это особенно опасно для больных, пожилых, беременных, кормящих женщин и детей, — предупредила Соломатина.
По ее словам, в норме кишечная палочка спокойно живет в кишечнике и приносит пользу организму человека. Однако, когда ее становится слишком много, то нарушается баланс микрофлоры и могут развиться различные проблемы со здоровьем. Помимо этого, кишечная палочка бывает разных видов. Если в организм попадают ее вредоносные варианты — это действительно может быть очень опасно.
— Часто, употребляя продукты животного происхождения, например, молоко, сметану и сыры, человек может случайно проглотить вредную кишечную палочку. Впоследствии она провоцирует развитие негативных реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и проблемы с иммунной системой, потому что она воспринимается организмом как патоген. Это может привести к воспалению, диарее или рвоте, потому что организму придется выводить ее любыми доступными способами, — объяснила диетолог.
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Реакции организма тоже зависят от вида кишечной палочки: некоторые могут вызывать серьезные заболевания, вплоть до менингита, добавила доктор.
Как определить испорченный сыр с плесенью.
При покупке сыра с плесенью сложно понять, что продукт уже испорчен, отметила специалист. Тем не менее один способ все же есть — плохой сыр можно определить по запаху:
если от сыра идет резкий аммиачный запах, то это может быть признаком того, что белок в составе сыра испортился;гнилостный запах указывает на появление патогенной микрофлоры в продукте.
Важно обращать внимание и на консистенцию сыра, заметила диетолог:
свежий сыр с плесенью не должен быть рыхлым;а наличие слизи или липкого слоя указывает на развитие в продукте патогенных бактерий.
— Если возникают сомнения, лучше отказаться от потребления в пищу этого сыра, потому что плесень может скрыть наличие патогенного процесса и привести к очень серьезному отравлению, — предостерегла Соломатина.
Польза сыра с плесенью:
содержит большое количество белков и насыщенных жиров;способствует усвоению кальция;улучшает настроение, стимулируя синтез серотонина и мелатонина;легче усваивается благодаря предварительной обработке белков плесневыми ферментами.
Кому нельзя есть сыр с плесенью:
людям с проблемами с пищеварением;с различными грибковыми заболеваниями;страдающим от аллергии.
— Им лучше отказаться от таких сыров, потому что реакция организма может быть непредсказуемой, — подчеркнула врач.
Для здоровых людей потребление качественного сыра с плесенью обычно безопасно и полезно, добавила эксперт.
— Однако лучше ограничивать его количество до 50 граммов в сутки, чтобы минимизировать риски индивидуальной непереносимости организмом, — посоветовала специалист.
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