Объемы молдавского экспорта резко сокращаются во все страны, даже в Румынию: Экономист объяснил, почему это происходит

«Уже более года сокращается экспорт в Румынию, Германию и РФ. В январе-мае 2025 года он сократился по сравнению с годом ранее по Румынии на 22%, по Германии почти вдвое, по РФ на 28%. Примечательно, что дисбаланс по торговле с Румынией вырос практически в 14 раз — с 47 млн. долл. США до 654 млн., с Германией на 29% и РФ на 9%».