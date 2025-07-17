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Объемы молдавского экспорта резко сокращаются во все страны, даже в Румынию: Экономист объяснил, почему это происходит

В мае 2025 года импорт превысил экспорт в 3,3 раза.

Источник: Комсомольская правда

Экономист Владимир Головатюк сообщил, что в Молдове экспорт продолжает сокращаться, уточнив, что за год — с мая 2024 года по май 2025 года он снизился на 7,2%, в то время, как импорт растет.

"Примечательно, что продажи уменьшились во все группы стран. В страны СНГ он сократился на 34%, в страны ЕС на 2,3%, в прочие страны на 10%.

При этом импорт вырос на 24%. Наибольший рост импорта из стран ЕС — на 34%. Из прочих стран на 17%, а из стран СНГ импорт сократился на 23%", — написал Владимир Головатюк в своем ТГ-канале.

Экономист подчеркнул, что «соответственно, в мае 2025 года значительно вырос внешнеторговый дефицит — на 45%».

"Наибольший рост внешнеторгового дисбаланса по торговле со станами ЕС — на 77%. В мае 2025 года импорт превысил экспорт в 3.3 раза, тогда как в мае 2024 года — в 2,5 раза, а в мае 2022 года — в 1,9 раза.

Внешнеторговый дефицит, особенно его рост — это серьезная макроэкономическая проблема, ибо это по сути ОТТОК валюты из страны", — констатировал Головатюк.

Эксперт подчеркнул, что «экспорт сокращается уже более двух лет», отметив, что «снижение экспорта является кумулятивным результатом двух факторов — сокращением внутреннего предложения товаров, т.е. сокращением производства, и снижением внешнего спроса на молдавскую продукцию, т.е. экономическими проблемами в странах наших торговых партнеров».

«Уже более года сокращается экспорт в Румынию, Германию и РФ. В январе-мае 2025 года он сократился по сравнению с годом ранее по Румынии на 22%, по Германии почти вдвое, по РФ на 28%. Примечательно, что дисбаланс по торговле с Румынией вырос практически в 14 раз — с 47 млн. долл. США до 654 млн., с Германией на 29% и РФ на 9%».

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