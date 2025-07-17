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Петр Токмак: Самара готова к отопительному сезону 2025/2026 на 58%

В Самаре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону.

В Самаре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Уровень готовности города на данный момент составляет 58%, что немного выше показателя прошлого года (56%).

В Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области отметили, что, несмотря на ужесточение требований к подготовке в этом году, удалось добиться небольшого прироста.

Вступили в силу новые регламенты и цифровые показатели, позволяющие точнее оценивать степень готовности муниципалитетов.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Пётр Токмак сообщил «КП-Самара», что процесс подготовки проходит в штатном режиме и существенных трудностей не вызывает.

Согласно обновлённым нормативам, все объекты, потребляющие тепло — включая жилые дома, ресурсоснабжающие и теплосетевые организации — должны быть полностью готовы к 15 ноября.

Мониторинг хода подготовки осуществляется на уровне регионального штаба, созданного при правительстве области.