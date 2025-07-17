Автор «Выйду в поле с конем» объяснил популярность песни двумя словами

Автор песни «Выйду в поле с конем» Александр Шаганов рассказал «Вечерней Москве», в чем секрет популярности композиции.
По словам поэта, песня олицетворяет гимн всего русского народа, поэтому о ней не забывают не только в России, но и в других государствах.
— Один художник мне сказал, что есть гимн страны, а есть гимн народа. И действительно, ее ведь знают очень многие не только в нашей стране. Недели не проходит, чтобы мне не пришла весточка, связанная с этой песней, — добавил он.
Шаганов также отметил, что композиция действительно «сближает поколения».
— Но проблема ведь в том, что народное — значит обезличенное. А у песен все же есть автор, и мне хотелось бы признать, что эту песню написал для людей неплохой, так сказать, поэт Александр Шаганов. Это важно, потому что если слушатели будут знать нас, у поэтов-песенников будет больше авторитета и возможностей, — подытожил поэт.
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