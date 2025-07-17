Автор «Выйду в поле с конем» объяснил популярность песни двумя словами

— Но проблема ведь в том, что народное — значит обезличенное. А у песен все же есть автор, и мне хотелось бы признать, что эту песню написал для людей неплохой, так сказать, поэт Александр Шаганов. Это важно, потому что если слушатели будут знать нас, у поэтов-песенников будет больше авторитета и возможностей, — подытожил поэт.