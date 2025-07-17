Создан высокоточный метод прогнозирования свойств магнитных материалов

Добавление атомов других металлов ведет к переменам в структуре кристаллов гексагональных ферритов и сдвигам в их магнитных характеристиках, что позволяет гибко управлять их свойствами, зная то, в какой точке встраиваемые атомы заместят железо. В частности, добавление атомов галлия в гексаферрит бария ведет к снижению так называемой температуры Кюри, при превышении которой материал перестает быть ферромагнетиком и начинает намагничиваться под действием внешних полей.