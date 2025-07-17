Украинец пытался сбежать из страны в машине скорой помощи

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК. По данным украинского издания «Страна.ua», есть пострадавшие, в частности, среди гражданского населения. Кроме того, есть жертвы среди военных.