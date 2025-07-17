Украинец пытался сбежать из страны в машине скорой помощи

«Злоумышленник договорился с двумя харьковчанами, которые решили скрытно доставить “клиента” в приграничье в карете скорой помощи», — говорится сообщении.
По словам пограничников, мужчина договорился, что заплатит организаторам $10 тысяч (около 295 тысяч гривен, 780 тысяч рублей).
3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК. По данным украинского издания «Страна.ua», есть пострадавшие, в частности, среди гражданского населения. Кроме того, есть жертвы среди военных.
После сообщалось, что украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК. По словам источника ТАСС, мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно». В последние недели ВС РФ успешно поразили здания ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.