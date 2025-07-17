Последние новости к вечеру 17 июля 2025 года

Госдума во втором чтении приняла поправки, вводящие штрафы за заведомый поиск и доступ к экстремистским материалам — от 3 до 5 тыс. руб. Также предусмотрены штрафы за рекламу VPN-сервисов: до 80 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. — для юрлиц.