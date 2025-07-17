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Последние новости к вечеру 17 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 17 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 17 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 июля 2025 года.

Россия передала Украине еще 1 тыс. тел военнослужащих ВСУ

Источник: РИА "Новости"

РФ передала украинской стороне тела еще 1000 погибших военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Мединский также уточнил, что Россия получила 19 тел военнослужащих.

ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО

Источник: РИА "Новости"

Российские войска освободили Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в ДНР. По данным Минобороны РФ, наступление вели группировки войск «Север», «Центр» и «Днепр».

Дума приняла поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов

Источник: РИА "Новости"

Госдума во втором чтении приняла поправки, вводящие штрафы за заведомый поиск и доступ к экстремистским материалам — от 3 до 5 тыс. руб. Также предусмотрены штрафы за рекламу VPN-сервисов: до 80 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. — для юрлиц.

В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета

Источник: РИА "Новости"

Ограничения мобильного интернета в ряде регионов являются оправданными мерами на фоне угроз, заявил Песков. По его словам, обеспечение безопасности — приоритет.

Умер режиссер Юрий Кара

Источник: РИА "Новости"

В Ялте в возрасте 70 лет скончался режиссер Юрий Кара. О его смерти сообщила киножурналист Наталья Боброва, информацию подтвердили в Союзе кинематографистов РФ. Смерть наступила после очередного инфаркта.