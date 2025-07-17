Последние новости к вечеру 17 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 июля 2025 года.
Россия передала Украине еще 1 тыс. тел военнослужащих ВСУ
РФ передала украинской стороне тела еще 1000 погибших военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Мединский также уточнил, что Россия получила 19 тел военнослужащих.
ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в ДНР. По данным Минобороны РФ, наступление вели группировки войск «Север», «Центр» и «Днепр».
Дума приняла поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов
В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета
Ограничения мобильного интернета в ряде регионов являются оправданными мерами на фоне угроз, заявил Песков. По его словам, обеспечение безопасности — приоритет.
Умер режиссер Юрий Кара
В Ялте в возрасте 70 лет скончался режиссер Юрий Кара. О его смерти сообщила киножурналист Наталья Боброва, информацию подтвердили в Союзе кинематографистов РФ. Смерть наступила после очередного инфаркта.