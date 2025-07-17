Жители Ростовской области пожаловались на шипящую и пузырящуюся зеленую реку

Жители Ростовской области пожаловались в соцсетях на состояние реки Гнилуши, протекающей в Красном Сулине. По словам очевидцев, водоем «покрыт зеленой пленкой», «бурлит», а также довольно неприятно пахнет.
Интернет-пользователи предположили, что река «превратилась в болото» из-за массового цветения микроводорослей. Некоторые признались, что не помнят, велась ли когда-нибудь в ближайшее врем очистка водоема.
На ситуацию уже отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.
— В Интернете появились сообщения о цветении реки в Красном Сулине. Специалисты уже выехали на место для подтверждения информации, — прокомментировали в министерстве.
Напомним, ранее в регионе зафиксировали загрязнение реки Кундрючья в Красносулинском районе Ростовской области.
Подпишись на нас в Telegram.