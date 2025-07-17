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Жители Ростовской области пожаловались на шипящую и пузырящуюся зеленую реку

Состояние реки в Красном Сулине возмутило жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области пожаловались в соцсетях на состояние реки Гнилуши, протекающей в Красном Сулине. По словам очевидцев, водоем «покрыт зеленой пленкой», «бурлит», а также довольно неприятно пахнет.

Интернет-пользователи предположили, что река «превратилась в болото» из-за массового цветения микроводорослей. Некоторые признались, что не помнят, велась ли когда-нибудь в ближайшее врем очистка водоема.

На ситуацию уже отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

— В Интернете появились сообщения о цветении реки в Красном Сулине. Специалисты уже выехали на место для подтверждения информации, — прокомментировали в министерстве.

Напомним, ранее в регионе зафиксировали загрязнение реки Кундрючья в Красносулинском районе Ростовской области.

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