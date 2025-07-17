В Самаре ищут компанию, которая проверит условия труда в филиале Третьяковской галереи

В Самаре планируют проверить условия труда сотрудников местного филиала Третьяковской галереи. Подрядчика для этих работ ищут на госзакупках. Максимальная цена аукциона — почти 140 тысяч рублей.
Победитель аукциона обязан провести оценку условий труда, включая проверку на наличие вредных или опасных факторов для сотрудников.
Ранее мы писали, что В Самаре губернатор поручил Шабалатову заняться ямами на дорогах. Причиной стали жалобы горожан.
Справка:
В 2024 году в Самаре открылся филиал Третьяковской галереи. Новое культурное пространство разместилось в историческом здании — Фабрике-кухне завода имени Масленникова, признанном памятником конструктивизма.