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В Самаре ищут компанию, которая проверит условия труда в филиале Третьяковской галереи

В Самаре планируют проверить условия труда сотрудников местного филиала Третьяковской галереи.

В Самаре планируют проверить условия труда сотрудников местного филиала Третьяковской галереи. Подрядчика для этих работ ищут на госзакупках. Максимальная цена аукциона — почти 140 тысяч рублей.

Победитель аукциона обязан провести оценку условий труда, включая проверку на наличие вредных или опасных факторов для сотрудников.

Ранее мы писали, что В Самаре губернатор поручил Шабалатову заняться ямами на дорогах. Причиной стали жалобы горожан.

Справка:

В 2024 году в Самаре открылся филиал Третьяковской галереи. Новое культурное пространство разместилось в историческом здании — Фабрике-кухне завода имени Масленникова, признанном памятником конструктивизма.