Жители сразу нескольких сел Самарской области выступили против строительства нового мусорного полигона

Активисты Ставропольского района опять готовы к массовым протестам, как в 2018-м году.
17 июля жители села Узюково и близлежащих населенных пунктов Ставропольского района Самарской области забили тревогу. Они выступили против строительства в нескольких километрах от их домов нового мусорного полигона.
«15 июля 2025 года, как гром среди ясного неба, появилась новость о том, что в сельском поселении Узюково вновь возобновилось планирование строительства нового полигона твёрдых коммунальных отходов. Если инвестиционный проект получит одобрение, ежедневно в село будут прибывать сотни мусоровозов с отходами из близлежащих городов и сёл», — говорится в посте, который неравнодушные жители села опубликовали в сообществе ВК «Узюково | Новости | Команда села».
Активисты требуют прекратить реализацию выше озвученного инвестиционного проекта. К этом требованию присоединились жители близлежащих поселений: Пискал, Васильевки, Рассвета, Ташлы, Нижнего Санчелеева.
По словам опубликовавших пост, городские власти не предупредили сельчан о планах по строительству нового мусорного полигона. При этом местные жители требует разобраться с уже имеющейся свалкой отходов, расположенной как раз рядом с Узюково. Старый полигон, построенный в 1989-м году, был законсервирован еще в 2004-м. Сегодня там продолжает образовываться свалочный газ, из-за чего нередко происходит самовоспламенение отходов, рассказывают сельчане. Но полигон до сих пор не рекультивировали.
«Городские власти ежегодно обещают выделить бюджетные средства на эти работы, однако никаких реальных шагов предпринято не было. И теперь — вместо того, чтобы устранить уже имеющуюся экологическую угрозу — людям навязывают строительство нового многомиллионного объекта буквально в километре от старой свалки», — жалуются жители Узюково.
Сельчане напомнили, что ранее в 2018 году они уже протестовали против реализации на территории, прилегающей к Узюково, аналогичного инвестпроекта. Тогда им удалось отстоять свое село.
По словам местных жителей, новый полигон планируют построить всего в 3,3 километрах от жилых домов. Сельчане переживают, что это существенно снизит качество их жизни. Вот что они говорят: «Жителей сел в 15 км радиусе ожидают неприятные запахи, повышенный уровень шума, рост числа мусоровозов. Возрастёт и популяция грызунов и синантропных насекомых — возможных переносчиков инфекционных заболеваний».
Кроме того, активисты из Узюково опасаются экологической угрозы и говорят о риске загрязнения близлежащих водоемов и сельхозугодий. Но это еще не все: также недалеко от села, в 6 км, находится федеральный паломнический кластер со святым источником и иконой Божией Матери. Сельчан предполагают, что возможное строительство нового мусорного полигона негативно повлияет не только на их качество жизни, но и на турпоток.
В своем посте неравнодушные жители потребовали от властей разработать долгосрочный план по рекультивации свалки и восстановлению окружающей территории и прекратить реализацию нового инвестпроекта.
В этот же день пресс-служба Минприроды Самарской области отреагировала на обращения жителей Узюково в своем официальном телеграм-канале. Там появилась информация о том, что в планы властей не входит строительство нового мусорного полигона в Ставропольском районе. По словам представителей ведомства, планируется именно рекультивировать законсервированную свалку. Тем не менее в Минприроды сообщили, что рядом с селом появится комплекс по переработке отходов (КПО).
«В качестве подходящего участка выбран и одобрен именно Узюково — территория, отвечающая всем необходимым параметрам: безопасная подлетная зона, отдаленность от жилых населенных пунктов, эффективность для транспортной логистики. Однако локация пока не является окончательной — решение будет принято только после согласования территориальных схем, начала проектных работ, проведения общественных обсуждений и изысканий. Если намечаемая деятельность будет согласована, то объект в районе — не полигон, а КПО, то есть современное высокотехнологичное предприятие, на котором осуществляется полный цикл работы с твёрдыми коммунальными отходами. А также рекультивация старого стихийного», — сообщила пресс-служба Минприроды.
Свои предложения и возражения представители ведомства просят местных жителей направлять в Министерство. Там подчеркивают, что постараются «не допускать ошибок прошлых лет, придерживаться прозрачности и принимать решения исходя из интересов жителей и в целях формирования экономики замкнутого цикла».
Тем менее, сегодня, 17 июля, в эти минуты в Узюково проходит собрание с участием неравнодушных жителей, представителей Минприроды и регионального оператора по обращению с ТКО. Активисты планировали устроить протест. Чем все закончилось — мы сообщим вам позже. Следите за нашей лентой новостей, пока мы следим за развитием событий!
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