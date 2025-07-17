Жители сразу нескольких сел Самарской области выступили против строительства нового мусорного полигона

По словам опубликовавших пост, городские власти не предупредили сельчан о планах по строительству нового мусорного полигона. При этом местные жители требует разобраться с уже имеющейся свалкой отходов, расположенной как раз рядом с Узюково. Старый полигон, построенный в 1989-м году, был законсервирован еще в 2004-м. Сегодня там продолжает образовываться свалочный газ, из-за чего нередко происходит самовоспламенение отходов, рассказывают сельчане. Но полигон до сих пор не рекультивировали.