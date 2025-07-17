Эксперты создадут стандарт транспортного обслуживания для Иркутской области

Экспертам нужно сделать несколько важных задач. К примеру подсчитать сколько людей будут ездить на общественном транспорте в будущем, узнать, как сибиряки будут распределять свои поездки между разными видами транспорта, связать работу автомобильного транспорта с другими видами транспорта, чтобы люди могли удобно добираться до нужных мест. Кроме этого, придумать разные варианты того, как можно организовать транспорт для людей, используя все виды транспорта.