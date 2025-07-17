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Эксперты создадут стандарт транспортного обслуживания для Иркутской области

На выполнение научно-исследовательской работы будет выделено 13 млн руб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

16 июля на сайте госзакупок был опубликован тендер на разработку проекта регионального стандарта транспортного обслуживания населения Иркутской области. В качестве заказчика выступило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. На выполнение научно-исследовательской работы будет выделено 13 млн. руб. из регионального бюджета. Заявки на участие принимаются до 1 августа, а результаты работы необходимо представить через 121 день с даты заключения контракта. Работа выполняется в один этап.

Экспертам нужно сделать несколько важных задач. К примеру подсчитать сколько людей будут ездить на общественном транспорте в будущем, узнать, как сибиряки будут распределять свои поездки между разными видами транспорта, связать работу автомобильного транспорта с другими видами транспорта, чтобы люди могли удобно добираться до нужных мест. Кроме этого, придумать разные варианты того, как можно организовать транспорт для людей, используя все виды транспорта.