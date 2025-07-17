Российские хакеры проводят спецоперацию против хакеров, атаковавших «Винлаб»

Накануне российская алкогольная компания Novabev Group подтвердила информацию о масштабной кибератаке, в результате которой была ограничена работа сети «Винлаб». По информации пресс-службы компании, против группы силами хакеров была совершена беспрецедентная по масштабам и координации акция. Сообщалось, что злоумышленники уже связались с руководством компании и потребовали денежное вознаграждение.