Владелец заправки из США нашел монету стоимостью $3,2 млн

Как сообщило издание Elcabildo, утром мужчина подсчитывал выручку на собственной заправке в Саут-Конвее и заметил в кассе монету в полдоллара, которая необычно отражала свет. Любопытство привело Уитмора к нумизмату.
Эксперт Американской нумизматической ассоциации Аманда Роллинс позже подчеркнула, что этот денежный знак считался утерянным. «Найти такую монету в кассе на заправке — это легендарно», — добавила женщина. Эксперты Профессиональной службы оценки монет присвоили находке Уитмора рейтинг PR69 — почти идеальное состояние.
На аукционе вещицу продали за 3,21 миллиона долларов. Уитмор не верилось, что полудолларовую монету оценили дороже заправки. «Я пересмотрел тысячи монет — и вот одна изменила все. Внимание к деталям иногда открывает двери, о которых ты даже не подозревал», — поделился после мужчина.
Ранее во Франции нотариус нашел в стене золотые деньги на 297 миллионов рублей.