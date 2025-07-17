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Владелец заправки из США нашел монету стоимостью $3,2 млн

История Стива Уитмора из штата Нью-Гэмпшир доказывает, что сокровища ждут в самых неожиданных местах.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Серебряная монета в руке пожилого мужчины
Источник: Freepik

Как сообщило издание Elcabildo, утром мужчина подсчитывал выручку на собственной заправке в Саут-Конвее и заметил в кассе монету в полдоллара, которая необычно отражала свет. Любопытство привело Уитмора к нумизмату.

Оказалось, владелец станции обнаружил редчайший пробный прототип металлических денег с портретом Джона Кеннеди 1964 года. Монета без клейма изготовителя на 90% состояла из серебра.

Эксперт Американской нумизматической ассоциации Аманда Роллинс позже подчеркнула, что этот денежный знак считался утерянным. «Найти такую монету в кассе на заправке — это легендарно», — добавила женщина. Эксперты Профессиональной службы оценки монет присвоили находке Уитмора рейтинг PR69 — почти идеальное состояние.

На аукционе вещицу продали за 3,21 миллиона долларов. Уитмор не верилось, что полудолларовую монету оценили дороже заправки. «Я пересмотрел тысячи монет — и вот одна изменила все. Внимание к деталям иногда открывает двери, о которых ты даже не подозревал», — поделился после мужчина.

Ранее во Франции нотариус нашел в стене золотые деньги на 297 миллионов рублей.