Владелец заправки из США нашел монету стоимостью $3,2 млн

На аукционе вещицу продали за 3,21 миллиона долларов. Уитмор не верилось, что полудолларовую монету оценили дороже заправки. «Я пересмотрел тысячи монет — и вот одна изменила все. Внимание к деталям иногда открывает двери, о которых ты даже не подозревал», — поделился после мужчина.