Минздрав предупредил белорусов о смертельно опасном инфекционном заболевании

В Министерстве здравоохранения сказали белорусам о смертельно опасном инфекционном заболевании, которым является бешенство.
В ведомстве подчеркнули, что заражение вирусом бешенства происходит при укусе или ослюнении больным животным, а также при разделке туш зараженных диких животных.
После заражения болезни проходит инкубационный период длиною от 3 недель до года в зависимости от места укуса. У зараженного человека повышается температура, возникают головные боли, может быть нарушен сон, повысится возбудимость, возникнуть водобоязнь. Болезнь заканчивается параличом и летальным исходом.
В Минздраве сказали белорусам, что домашних животных следует прививать от бешенства ежегодно. Чтобы защититься от инфекций выгуливать собак нужно на поводке и в наморднике. Также следует избегать контактов с бродячими и дикими животными, а если это произошло, был укус или попала слюна — срочно обратиться к врачу.
В Минздраве подчеркнули, что бешенство неизлечимо после появления симптомов и, что только своевременная вакцинация спасет жизнь.
— Если врач назначил прививки — строго соблюдайте курс, — добавили в пресс-службе.