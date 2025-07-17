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Минздрав предупредил белорусов о смертельно опасном инфекционном заболевании

Минздрав предупредил белорусов об опасности бешенства после происшествий с волком и лисами.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сказали белорусам о смертельно опасном инфекционном заболевании, которым является бешенство.

В ведомстве подчеркнули, что заражение вирусом бешенства происходит при укусе или ослюнении больным животным, а также при разделке туш зараженных диких животных.

После заражения болезни проходит инкубационный период длиною от 3 недель до года в зависимости от места укуса. У зараженного человека повышается температура, возникают головные боли, может быть нарушен сон, повысится возбудимость, возникнуть водобоязнь. Болезнь заканчивается параличом и летальным исходом.

В Минздраве сказали белорусам, что домашних животных следует прививать от бешенства ежегодно. Чтобы защититься от инфекций выгуливать собак нужно на поводке и в наморднике. Также следует избегать контактов с бродячими и дикими животными, а если это произошло, был укус или попала слюна — срочно обратиться к врачу.

В Минздраве подчеркнули, что бешенство неизлечимо после появления симптомов и, что только своевременная вакцинация спасет жизнь.

— Если врач назначил прививки — строго соблюдайте курс, — добавили в пресс-службе.