Минздрав предупредил белорусов о смертельно опасном инфекционном заболевании

В Минздраве сказали белорусам, что домашних животных следует прививать от бешенства ежегодно. Чтобы защититься от инфекций выгуливать собак нужно на поводке и в наморднике. Также следует избегать контактов с бродячими и дикими животными, а если это произошло, был укус или попала слюна — срочно обратиться к врачу.