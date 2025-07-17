В чем главные отличия между двумя похожими ягодами и какая из них полезнее

Второй надежный маркер — форма и размер ягод. У дикорастущей черники — мелкие круглые ягодки с горошину, зреют поодиночке, будто избегая плотных объятий. У голубики плоды крупнее, иногда в два раза: чаще овальные, с характерной «пуговкой» на верхушке и восковым налетом, собраны в небольшие грозди — словно мини-виноград. Чернику собирают долго и медитативно по одной. Голубику — горстями и быстро. А еще она лучше переносит транспортировку и может храниться в холодильнике до 5−7 дней, не теряя формы.