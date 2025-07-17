В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 4 миллионов биометрических данных было собрано и проверено в режиме реального времени с начала эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области.
«Сегодня оценим предварительные результаты его первого этапа. Они, очевидно, есть, и здесь есть о чем поговорить. С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных иностранцев», — сообщил Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».