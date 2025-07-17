В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев

«Сегодня оценим предварительные результаты его первого этапа. Они, очевидно, есть, и здесь есть о чем поговорить. С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных иностранцев», — сообщил Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».