«Он говорил, что режиссер в процессе работы невменяем»

«Экипаж», «Шагал — Малевич», «Граница. Таежный роман», «Друг мой, Колька!..», «Звонят, откройте дверь» — эти и другие любимые поколениями фильмы Александра Митты (режиссера, сценариста, продюсера, актера, педагога и художника) вспоминали 17 июля в Москве. Народный артист ушел в возрасте 92 лет. Церемония прощания состоялась в Центральном доме литераторов, куда пришли его близкие, коллеги и ученики, ставшие сегодня главными лицами отечественного кино. Подробнее — в репортаже «Известий».
«Творец абсолютно неугомонный, неудержимый и азартный».
С самого утра у дверей Центрального дома литераторов людей собралось столько, что они почти перекрыли дорогу для пешеходов. В этот день там прощались с Александром Миттой — режиссером культовых картин. Свой путь он начал с историй о подростках. Дебютировал в 1961 году драмой «Друг мой, Колька!..», после были киноповесть «Звонят, откройте дверь» с юной Еленой Прокловой и комедия «Точка, точка, запятая…» с Юрием Никулиным.
Позже Александр Митта открыл для отечественного зрителя жанр фильма-катастрофы. Его «Экипаж» (1979) выбился в лидеры проката и привел в кинотеатры больше 70 млн человек. А когда вышла восьмисерийная мелодрама «Граница. Таежный роман», многочисленная аудитория прильнула к экранам телевизоров.
Многое из того, что зрители видели в его фильмах, рождалось в бесконечном полете фантазии прямо на съемочной площадке. Коллеги Александра Митты в один голос вспоминают его как творца абсолютно неугомонного, неудержимого и азартного.
— Он придумывал на ходу! — сказала «Известиям» Елена Панова, исполнившая в «Границе. Таежный роман» роль Галины Жгут. — Мы снимали в военном городке, и я там жила. Иногда в выходные ко мне прибегали и говорили: «Лена, срочно на площадку! Александр Наумович придумал тебе эпизод!» Так, например, появилась сцена, где мы с Ренатой Литвиновой идем с пустыми трехлитровыми банками. Процесс был неостановим! (Смеется.) Потрясающая совершенно энергия! Он действительно будто бы мог появляться в разных местах одновременно, и мы за ним не поспевали иногда. Для меня работа с Александром Наумовичем была счастьем. Я ему благодарна за роль, которая стала моей визитной карточкой, и за то, что пустил меня на свою орбиту.
Фото: ОРТ-Видео’Граница. Таежный роман".
Для ее коллеги по проекту Александра Карпиловского, актера и ныне тоже режиссера, снявшего первый сезон сериала-хита «Ландыши» и «Елки 11», роль в «Таежном романе» стала дебютом в кино. Он сыграл рядового Николая Васютина, которого дедовщина доводит до попытки самоубийства. Говорит, изначально в сценарии ему было отведено намного меньше места.
— Я учился у Александра Наумовича в тот момент на высших курсах сценаристов и режиссеров, и проходил стажировку в этой картине. Моя роль была просто поскольку-постольку — я был под рукой, и когда возникали какие-то идеи на площадке, он меня использовал. И моя история из маленького эпизода разрослась, — поделился с «Известиями» Александр Карпиловский. — У него всё время был фонтан идей. Он говорил, что режиссер в процессе работы невменяем и находится в измененном состоянии. Он был в этом измененном состоянии — жил фильмом, всё время что-то придумывал, с утра до ночи говорил только про это кино, всё время что-то писал.
Фото: ОРТ-Видео’Граница. Таежный роман".
А еще, вспоминают коллеги, всё время что-то рисовал. Этот свой талант он превратил в метод, воспитавший многих сегодняшних мастеров.
—Для меня он запомнился одновременно и как любимейший режиссер моего детства благодаря «Экипажу» и «Сказке странствий», и потом как мастер драматургии и как раз как художник. Мне повезло — я успел пройти его курсы, и для меня было тогда большим открытием то, как он рисовал. Александр Наумович рассказывал, как строится история, через изображение, как и делают кинематографисты. Он всегда рисовал на своих лекциях, и становилось гораздо понятнее и удобнее. Он умел делать это совершенно блестяще, — рассказал «Известиям» гендиректор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, который пришел проститься с учителем.
«Митта очень точно понимал всех людей, с которыми работал».
Проводить в последний путь режиссера приехали президент Российской академии художеств Василий Церетели, режиссер Валерия Гай Германика, актер Михаил Горевой, рок-музыкант Гарик Сукачев, заслуженный тренер Татьяна Тарасова, медиаменеджер Константин Эрнст, Никита Высоцкий — сын Владимира Высоцкого, который снимался в исторической мелодраме Митты «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (1976), режиссер Николай Лебедев. Его «Экипаж» 2016 года стал последней актерской работой Александра Митты. Там он исполнил эпизодическую роль.
— Когда он взял мой сценарий «Экипажа» просто ознакомиться, он сел и стал рисовать собственные раскадровки. Ему так было всё интересно! — поделился Лебедев. — За пределами площадки он был точно такой же — азартный, неугомонный, веселый, очень отзывчивый. Когда он снимался у меня в «Экипаже», был немножко не в духе. Сидел терпеливо, но говорил: «Ну отпусти меня!» Мы его сняли. Ночью звонит мне: «Слушай! У тебя такая группа! Я такого еще не видел! Как это здорово! Какие люди интересные! А можно я к тебе еще приеду?» Я думал, он шутит, а он правда приехал и ходил, смотрел декорации, поражался тому, как это сделано, как это придумано.
По словам Николая Лебедева, Александр Митта с таким же большим интересом изучал людей и умел их чувствовать.
— Вот здесь в Доме литераторов мы с ним как-то договорились встретиться. Я хотел его познакомить с Данилой Козловским. Митта в тот момент размышлял о картине «Шагал — Малевич». Дане тогда было лет 27−28. Они тут же о чем-то договорились. Я даже ревновал — он же мой артист! (Смеется.) А они прям на одном языке с ним трепались. И дальше Митта сел в поезд и поехал в Питер, чтобы посмотреть его на сцене. Потом позвонил мне и сказал: «Он потрясающий театральный артист». Я сказал, что знаю, а он: «Нет! Ты не понимаешь. В кино он прекрасно работает, но когда выходит на сцену — начинает секунда за секундой развиваться-развиваться и приводит это к кульминации!» Митта очень точно понимал всех людей, с которыми работал. Он был абсолютно неугомонный.
Фото: Студия «Тритэ» «Экипаж» 2016.
В зале, где проходила церемония, публика увидела режиссера другим — на портрете, нарисованном его сыном, художником Евгением Миттой. На картине Александр Митта задумчивый и спокойный, занят изучением материала, сидя в кресле.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.