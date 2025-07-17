«Он говорил, что режиссер в процессе работы невменяем»

— Вот здесь в Доме литераторов мы с ним как-то договорились встретиться. Я хотел его познакомить с Данилой Козловским. Митта в тот момент размышлял о картине «Шагал — Малевич». Дане тогда было лет 27−28. Они тут же о чем-то договорились. Я даже ревновал — он же мой артист! (Смеется.) А они прям на одном языке с ним трепались. И дальше Митта сел в поезд и поехал в Питер, чтобы посмотреть его на сцене. Потом позвонил мне и сказал: «Он потрясающий театральный артист». Я сказал, что знаю, а он: «Нет! Ты не понимаешь. В кино он прекрасно работает, но когда выходит на сцену — начинает секунда за секундой развиваться-развиваться и приводит это к кульминации!» Митта очень точно понимал всех людей, с которыми работал. Он был абсолютно неугомонный.