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Медведев назвал требования к миграционной политике

Медведев: миграционная политика должна соответствовать текущим угрозам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Миграционная политика России должна соответствовать тем угрозам, с которыми сталкивается страна, способствовать укреплению безопасности и обеспечивать защиту интересов россиян, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза, на котором обсуждался ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев. Также участники заседания рассмотрели проект Концепции государственной миграционной политики на 2026−2030 годы.

«Новая концепция должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике. Важно, чтобы такая политика в полной мере также соответствовала тем угрозам, с которыми сталкивается наше государство, способствовала укреплению безопасности страны и стабильному социально-экономическому развитию, ну и, конечно, всемерно обеспечивала защиту интересов российских граждан», — сказал зампред Совбеза.

Видеозапись его выступления опубликована на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

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