Медведев назвал требования к миграционной политике

«Новая концепция должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике. Важно, чтобы такая политика в полной мере также соответствовала тем угрозам, с которыми сталкивается наше государство, способствовала укреплению безопасности страны и стабильному социально-экономическому развитию, ну и, конечно, всемерно обеспечивала защиту интересов российских граждан», — сказал зампред Совбеза.