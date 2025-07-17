Медведев назвал требования к миграционной политике

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Миграционная политика России должна соответствовать тем угрозам, с которыми сталкивается страна, способствовать укреплению безопасности и обеспечивать защиту интересов россиян, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза, на котором обсуждался ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев. Также участники заседания рассмотрели проект Концепции государственной миграционной политики на 2026−2030 годы.
«Новая концепция должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике. Важно, чтобы такая политика в полной мере также соответствовала тем угрозам, с которыми сталкивается наше государство, способствовала укреплению безопасности страны и стабильному социально-экономическому развитию, ну и, конечно, всемерно обеспечивала защиту интересов российских граждан», — сказал зампред Совбеза.
Видеозапись его выступления опубликована на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».