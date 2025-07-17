В аэропорту Внуково запустили инновационную систему паспортного контроля

«Система значительно сокращает время проверки документов и ускоряет пред- и послеполетные процедуры. Также немаловажно, что автоматизированные кабины помогут снизить нагрузку на сотрудников пограничной службы в “горячий” сезон», — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что система исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы.