В аэропорту Внуково запустили инновационную систему паспортного контроля

Ею смогут воспользоваться совершеннолетние граждане РФ — пассажиры международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше).
«Система значительно сокращает время проверки документов и ускоряет пред- и послеполетные процедуры. Также немаловажно, что автоматизированные кабины помогут снизить нагрузку на сотрудников пограничной службы в “горячий” сезон», — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что система исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы.
«Сапсан» разработан на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих. Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. «Запуск системы — важный этап цифровой трансформации аэропорта: Внуково продолжает внедрять передовые технологии и повышает качество обслуживании», — заключили в аэропорту.