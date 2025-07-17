Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что одна из важнейших задач государства сегодня — помощь и поддержка участников СВО и их семей.
«Очевидно, что одна из важнейших задач государства сегодня, а стало быть и партии (“Единая Россия” — ред.) — это помощь, поддержка участников специальной военной операции и их семей. При активном участии нашей партии впервые в истории страны была создана полноценная инфраструктура, которая занимается заботой, поддержкой ветеранов, их семей, причем до завершения боевых действий», — сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ.
Он отметил, что государством «делается всё, чтобы наши воины, наши защитники ощущали поддержку и, на самом деле, искреннюю благодарность обществу в виде прямых реальных дел».