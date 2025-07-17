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В Большом Сочи нашли барельеф с танцующими фигурами

Уникальное художественное изображение обнаружили в Лазаревском районе на фасаде древнего дольмена из группы «Чумаки», который располагается в долине реки Цусхвадж.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Древний барельеф с изображением танца троих фигур
Источник: Личный архив Андрея Кизилова

Об этом сообщил информационному агентству ТАСС заведующий сектором историко-культурного наследия Субтропического научного центра Российской академии наук Андрей Кизилов. По словам мужчины, речь идет о трех антропоморфных фигурах, которые предположительно исполняют кавказский танец в духе лезгинки.

Две крайние создатель изобразил в зеркальных позах: одна рука тянется к центральному персонажу, другая — находится вдоль тела. Фигура посередине стоит с обеими опущенными конечностями.

Выявить барельеф удалось с помощью цифровой 3D-фотограмметрии и анализа поверхности при виртуальном освещении под разными углами. Такие технологии позволяют обнаружить слабо различимые изображения, которые не увидеть при обычном свете. Как отметил Кизилов, современные методы открывают новые перспективы для изучения мегалитов.

Ранее с использованием аналогичных технологий на другом дольмене — на хребте Мизегух — нашли барельефную композицию со сценой охоты на оленей.