В Большом Сочи нашли барельеф с танцующими фигурами

Выявить барельеф удалось с помощью цифровой 3D-фотограмметрии и анализа поверхности при виртуальном освещении под разными углами. Такие технологии позволяют обнаружить слабо различимые изображения, которые не увидеть при обычном свете. Как отметил Кизилов, современные методы открывают новые перспективы для изучения мегалитов.