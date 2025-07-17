В Ростове полицейские помогли автоледи, у которой заглохла машина

Сотрудники ростовской Госавтоинспекции помогли автоледи с неисправной машиной. Об этом случае рассказали в ведомстве.
Полицейские заметили автомобиль, который остановился на проезжей части. У машины был включен аварийный сигнал. Как рассказала женщина-водитель, ее транспортное средство заглохло, поэтому она не могла продолжить движение.
Автоинспекторы решили помочь девушке. Они с помощью троса отбуксировали машину до ближайшего сервисного центра.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Роствое за несколько часов инспекторы ДПС нашли угнанный автомобиль.
В Советском районе Ростова неизвестные угнали машину (подробнее).