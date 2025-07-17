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В Ростове полицейские помогли автоледи, у которой заглохла машина

Ростовские полицейские помогли водителю отбуксировать машину в сервисный центр.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ростовской Госавтоинспекции помогли автоледи с неисправной машиной. Об этом случае рассказали в ведомстве.

Полицейские заметили автомобиль, который остановился на проезжей части. У машины был включен аварийный сигнал. Как рассказала женщина-водитель, ее транспортное средство заглохло, поэтому она не могла продолжить движение.

Автоинспекторы решили помочь девушке. Они с помощью троса отбуксировали машину до ближайшего сервисного центра.

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